РИА Новости/Виктор Антонюк Военный суд в Москве продлил до февраля 2026 года срок содержания под стражей бывшему начальнику управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Виктору Таразевичу.
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