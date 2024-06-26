В Барнауле изменят движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

По словам губернатора Виктора Томенко, это необходимо, чтобы завершить работы как можно скорее В Барнауле в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов в начале июля изменят схему движения, чтобы завершить работы по строительству трехуровневой развязки как можно скорее, сообщил губернатор Виктор Томенко.