Президент США Дональд Трамп попросил предпринимателя Илона Маска снять ограничения на работу спутниковой системы Starlink на Украине.
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