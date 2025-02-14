Кошмарный пожар в порту Одессы, ликвидация штаба нацистов, Киев в ужасе от дыр в земле, удары по Украине на сегодня, 14 февраля Юлия Соколова«Искандер-М» поразил цель в Одессе, десятки скорых мчались к месту жуткого пожара.