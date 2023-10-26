В аэропорту Толмачёво задержали прилетевшего из Иркутска пассажира-дебошира

Нетрезвый мужчина нецензурно выражался во время полёта из Иркутска в Новосибирск.Сотрудников транспортной полиции в аэропорту Толмачёво вызвали на борт авиалайнера из-за пьяного пассажира, который нецензурно выражался во время полёта.