В Сургуте ветерану который потерял ногу, приходится ползти по лестнице домой, а все потому, что ему не могут установить пандус в подъезд

Сергей Алексеев Пора менять строительные стандарты, чтобы в каждом доме были пандусы, не только для инвалидов но и для мам с колясками и пенсионеров с сумками-тележками.

Gennady Sokolovsky А что, никому не известно, что город оккупировали чуркобесы????? Там даги с чехами от войны скрываются. Да и в нефтянке они там "трутся" лет 30 уже. В 2008 их списочным составом - строили в шеренгу и 24 часа на "покинуть пределы ХМАО". Местные те времена вспоминают не зря.