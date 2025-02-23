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В Сургуте ветерану который потерял ногу, приходится ползти по лестнице домой, а все потому, что ему не могут установить пандус в подъезд

В Сургуте ветерану который потерял ногу, приходится ползти по лестнице домой, а все потому, что ему не могут установить пандус в подъезд

Avia.pro - СМИ   В Сургуте разгорается история, от которой сердце сжимается в комок: ветеран Z Артём, потерявший ногу в бою, вынужден буквально ползти по лестнице, чтобы попасть в свою квартиру.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Пора менять строительные стандарты, чтобы в каждом доме были пандусы, не только для инвалидов но и для мам с колясками и пенсионеров с сумками-тележками.
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8 час.
Gennady Sokolovsky
А что, никому не известно, что город оккупировали чуркобесы????? Там даги с чехами от войны скрываются. Да и в нефтянке они там &quot;трутся&quot; лет 30 уже. В 2008 их списочным составом - строили в шеренгу и 24 часа на &quot;покинуть пределы ХМАО&quot;. Местные те времена вспоминают не зря.
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5 час.
Сергей Догадин
Вот если бы В. Путин &quot;натянул бы&quot; пару - тройку таких чиновников, да так что бы у них глаза повылазили, вот тогда остальных может и трогать не пришлось бы.
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1 час.
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