«Русские захотели порыбачить»: американцы надолго запомнили «поцелуй» от подлодки ВМФ РФ

Попытка слежки за российской подводной лодкой привела к утилизации атомной субмарины ВМС США. На интересный случай в истории после крушения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море обратили внимание обозреватели китайского издания Baijiahao.
Попытка слежки за российской подводной лодкой привела к утилизации атомной субмарины ВМС США. На интересный случай в истории после крушения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море обратили внимание обозреватели китайского издания Baijiahao.
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