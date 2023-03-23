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«Русские захотели порыбачить»: американцы надолго запомнили «поцелуй» от подлодки ВМФ РФ

«Русские захотели порыбачить»: американцы надолго запомнили «поцелуй» от подлодки ВМФ РФ

Попытка слежки за российской подводной лодкой привела к утилизации атомной субмарины ВМС США. На интересный случай в истории после крушения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море обратили внимание обозреватели китайского издания Baijiahao.

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