Определились главные факторы при выборе жилья в новостройке

Важны цены и инфраструктура Одними из наиболее важных факторов для граждан РФ при выборе жилья в новостройке являются цена (53 %), инфраструктура района (37 %), расположение дома (32 %) и надежность продавца (31 %).
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