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Фон дер Ляйен анонсировала создание системы ПВО Freya на основе советского комплекса С-300

Фон дер Ляйен анонсировала создание системы ПВО Freya на основе советского комплекса С-300

Европейская комиссия получила от Украины запрос на финансирование закупок ракет ПВО PAC-3 Patriot на сумму в несколько миллиардов евро и в настоящее время обсуждает его с государствами-членами ЕС.

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