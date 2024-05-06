ChNeurosci: управление белками шаперонами замедляет клеточное старение глаз

Ученые из Медицинского центра при университете Дьюка (США) обнаружили, что манипулирование специфическими белками шаперонами может поспособствовать снижению выработки других белков, участвующих в процессах возрастной дегенерации глаз и других органов.
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