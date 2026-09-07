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МОСИНФОРМ

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Строительство многофункционального комплекса в Хамовниках завершено наполовину

Строительство многофункционального комплекса в Хамовниках завершено наполовину

Полностью завершены монолитные работы в многофункциональном комплексе на Лужнецкой набережной, состоящем из 12 жилых домов, двух офисных зданий класса А и общественных пространств с городской площадью и торговой галереей.

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