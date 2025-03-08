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Царьград

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1 февраля к смерти приговорены 20 тысяч человек: Всё радикально изменилось в 09:35. Один полковник "добился" полного уничтожения армии

1 февраля к смерти приговорены 20 тысяч человек: Всё радикально изменилось в 09:35. Один полковник "добился" полного уничтожения армии

За время оккупации ВСУ части Курской области, было найдено множество доказательств военных преступлений и бесчеловечных зверств украинцев по отношению, как к русским солдатам, так и к простым мирным жителям.

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