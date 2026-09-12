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Царьград

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Что связывает Паулину Андрееву с Чубайсом?

Что связывает Паулину Андрееву с Чубайсом?

Актриса Паулина Андреева вновь оказалась в центре внимания из-за фотографии, сделанной в Стамбуле. В кадре артистка за одним столом с Анатолием Чубайсом и его супругой, режиссёром и сценаристом Авдотьей Смирновой.

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