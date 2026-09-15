SpaceX готовится поймать Starship «руками» башни: Илон Маск оценил шанс на успех в 50–60%

Компания планирует сделать систему Starship полностью многоразовой в 2027 году SpaceX готовится перейти к одному из ключевых этапов программы Starship — возвращению и захвату самого космического корабля стартовой башней.
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