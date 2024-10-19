Страна и люди
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Страна и люди

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"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

Интересная жизнь с Vera Star Как вы думаете, если вы заказываете такси, вправе ли вы рассчитывать на то, что спокойно можете занять любое место в салоне автомобиля, кроме водительского? Если вы всерьез думаете, что это так, то вы глубоко заблуждаетесь.

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