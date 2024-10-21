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Царьград

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"Таких дураков не было…" Гребенщиков* решил научить русских, как относиться к власти и какие артисты правильные

"Таких дураков не было…" Гребенщиков* решил научить русских, как относиться к власти и какие артисты правильные

"Таких дураков не было…" Обосновавшийся в Лондоне рок-музыкант Борис Гребенщиков* решил научить русских, как нужно относиться к власти и какие артисты на самом деле правильные.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Но что умного можно от жабы услышать, только кваканье.
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15 час.
Анфиса Иванова
Никогда не нравился этот человек...Никогда ему не верила.  Жаль, что тень его сволочизма ложится все же на его дочь, - актрису Алису Гребенщикову ( пусть и не звездно талантливую, но мне она нравится ).
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14 час.

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