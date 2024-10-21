"Таких дураков не было…" Гребенщиков* решил научить русских, как относиться к власти и какие артисты правильные

Но что умного можно от жабы услышать, только кваканье.

Анфиса Иванова

Никогда не нравился этот человек...Никогда ему не верила. Жаль, что тень его сволочизма ложится все же на его дочь, - актрису Алису Гребенщикову ( пусть и не звездно талантливую, но мне она нравится ).