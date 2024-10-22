Врач рассказал, кому необходимо употреблять витамин D

Человеку не обойтись без витамина D, поскольку он укрепляет кости, положительно влияет на здоровье сердца, почек и печени, снижает риски развития ряда заболеваний, включая рак, помогает поддерживать нормальную массу тела .
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