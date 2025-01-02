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Новости Липецка

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В Липецке после мальчика-богатыря родилась королевская двойня

В Липецке после мальчика-богатыря родилась королевская двойня

Королевская двойня родилась в Липецке 1 января 2025 года. А первым новорождённым наступившего года стал крупный мальчишка-богатырь, который появился на свет всего через 15 минут после боя Кремлёвских курантов в роддоме на улице Папина.

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