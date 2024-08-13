Верховный суд предлагает разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд РФ предложил дополнить механизм освобождения участников специальной военной операции от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела в том числе и на стадии суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии