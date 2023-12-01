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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лэрри Нэнс пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ребра

«Новый Орлеан» в ближайшие недели не сможет рассчитывать на бигмена Лэрри Нэнса-младшего, у которого произошло осложнение после перелома ребра.

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