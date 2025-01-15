Три вкусных блюда для детей

Если ваши дети не любят творог, кефир или морковь в чистом виде, то эти продукты можно спрятать и подать в виде ленивых вареников с шоколадом, нежного, воздушного кефирного пудинга, который больше похож на суфле или ароматного, пышного морковного кекса с грецкими орехами, который готовится в микроволновой печи всего за 5 минут.