Об этом не говорят Что и их не обойдут вниманием. Как заявил МИД России в рамках своей допустимой дипломатической риторики: Обратили внимание на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8 класса армянских школ, текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.
МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Все они и не только армяне, неблагодарные и просто ущербные...Вряд ли хватит у них ума остановиться в русофобии,а это значит что лишатся и того что есть на данный момент....А,когда лишатся,то опять приползут на пузе с просьбой о помощи...Жаль,что русские солдаты будут отдавать свои жизни,чтобы вернуть "братьям их"земли и восстанавливать их разваленные государства
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18 час.
Борис Коренский
Ноги вытирают о РОССИЮ, а правительство ТОЛЬКО РАДУЕТСЯ - РАЗРЕШАЕТ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ СВОБОДНО И БЕЗНАКАЗАННО ХОЗЯЙНИЧАТЬ В РОССИИ, А ЧИНОВНИКИ СПОСОБСТВУЮТ УНИЖЕНИЮ РОССИЯН, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУССКИХ!!!..
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18 час.
Аршак Меликджанян
находится под управлением Персии это по мнению авторов для Армении было благом, дебилы б-дь
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13 час.
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