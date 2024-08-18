МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"

Nikolia Vovchenko

Все они и не только армяне, неблагодарные и просто ущербные...Вряд ли хватит у них ума остановиться в русофобии,а это значит что лишатся и того что есть на данный момент....А,когда лишатся,то опять приползут на пузе с просьбой о помощи...Жаль,что русские солдаты будут отдавать свои жизни,чтобы вернуть "братьям их"земли и восстанавливать их разваленные государства