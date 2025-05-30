Задержан муж замгубернатора Кузбасса по делу о мошенничестве

Задержан супруг замгубернатора по внутренней политике Кузбасса Александр Турбаба.Силовики задержали супруга заместителя губернатора по внутренней политике Кузбасса Александра Турбабу, сообщило издание NGS.
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