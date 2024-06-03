В Румынии заявили об обсуждении возможности передачи Украине системы Patriot

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews, запись опубликована на YouTube.
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