ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Притензий к Украине которая АЭС громит у него никаких, что не удивляет,это одна банда,мафия!В Госдуме ответил...
  • Eduard
    Гросси жулик и негодяй,как и все с Запада!В Госдуме ответил...
  • Eduard
    Преступники сама власть.Куда там типу,когда власть убивает тысячи!Один человек пост...

В Румынии заявили об обсуждении возможности передачи Украине системы Patriot

В Румынии заявили об обсуждении возможности передачи Украине системы Patriot

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews, запись опубликована на YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх