Есть ли секс после смерти? Истории людей, которые утверждают, что делали «это» с призраком

Современные психологи давно доказали, что отсутствие регулярных половых контактов, скажем там, не очень хорошо сказывается на расположении духа, настроении и самочувствии большинства жителей нашей планеты.
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