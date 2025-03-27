Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудникам ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели встречу со студентами

26 марта 2025 года в Институте информационных технологий Северо-Кавказской государственной академии состоялась встреча сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудникам ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике с учащимися учебного заведения.