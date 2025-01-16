Житель Северодвинска предстанет перед судом за убийство своей бабушки

Предварительное следствие по делу 25-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей 72-летней бабушки, завершеноПо данным следствия, трагедия произошла утром 1 октября 2024 года в одной из квартир на проспекте Морской.
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