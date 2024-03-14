ФСБ показала видео с членами РДК*, планировавшими отправить в зону СВО отравленную еду

Спецслужбы опубликовали видео с диверсантами, планировавших отравить участников спецоперацииНа территории Санкт-Петербурга вскрыта законспирированная ячейка украинской организации "Русский добровольческий корпус"*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии