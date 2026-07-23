Путь к женственности: от «ломовой лошади» до сальсы

Как женщине выйти из постоянной карьерной гонки и утомительной позиции «ответственного взрослого»? Наш психолог разбирает историю пути к женственности и делится практиками для обретения гармонии со своим «женским Я».
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