Женские страсти
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Женские страсти

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Путь к женственности: от «ломовой лошади» до сальсы

Путь к женственности: от «ломовой лошади» до сальсы

Как женщине выйти из постоянной карьерной гонки и утомительной позиции «ответственного взрослого»? Наш психолог разбирает историю пути к женственности и делится практиками для обретения гармонии со своим «женским Я».

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