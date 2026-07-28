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Журнал «Профиль»

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Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам

Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает продажу доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам через новую структуру, что потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов.

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