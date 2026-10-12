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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о "дикой" активности клещей до конца октября

Россиян предупредили о "дикой" активности клещей до конца октября

Эксперт Роспотребнадзора раскрыл особенности поведения членистоногих в разных регионах страны Эксперт Роспотребнадзора Михаил Алексеев рассказал РИА Новости о периодах активности клещей в различных регионах России.

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