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Хабаровский край частично сохранил масочный режим

Хабаровский край частично сохранил масочный режим

Несмотря на то, что в России повсеместно отменяются коронавирусные ограничения, на территории Хабаровского края частично сохраняется масочный режим (в частности, в местах массового пребывания людей).

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