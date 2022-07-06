Хабаровский край частично сохранил масочный режим

Несмотря на то, что в России повсеместно отменяются коронавирусные ограничения, на территории Хабаровского края частично сохраняется масочный режим (в частности, в местах массового пребывания людей).
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