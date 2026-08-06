Суд взыскал с компании пропавшего в тайге Усольцева 4 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования к ООО «Поливест-Железногорск», предприятию, принадлежащему Сергею Усольцеву, который пропал вместе с семьей в тайге Красноярского края.
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