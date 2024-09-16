Центральную Азию отуречивают и одновременно готовят к войне с Россией

Процесс формирования враждебного альянса под руководством англосаксов в Центральной Азии ускоряется и идёт семимильными шагами, что выражается как в принятии единого тюркского алфавита и на латинице, и на базе турецкого языка, так и в стремительной милитаризации Организации тюркских государств (ОТГ) и республик региона.