В Челябинске мужчине, уличенном в похищении двух девушек, убийстве и совершении иных общественно опасных деяний, назначено принудительное лечение

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении 52-летнего местного жителя, совершившего в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные пп.
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