Чем хорош Ливай Гарсия – новичок «Спартака» за 20 млн? Объясняет Эльвин Керимов

На фоне его голов за АЕК. Мы пока только знакомимся с Ливаем Гарсией – тринидадским усилением атаки «Спартака», а комментатор греческого чемпионата на Спортсе’’ Эльвин Керимов внимательно смотрел за ним несколько лет.
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