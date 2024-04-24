Microsoft продолжает продлевать лицензии россиянам. Даже после решения о блокировке

Несмотря на свое решение заблокировать доступ к облачным продуктам в России, корпорация Microsoft продолжает продлевать лицензии корпоративным клиентамКак сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники на рынке, решение Microsoft о блокировке остается в силе — вопрос лишь в ее объеме, поскольку лицензии по факту продолжают продлеваться в отдельных каналах продаж и после 20 марта, когда ограничения официально вступили в силу.