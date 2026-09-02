На Кубани осужден гражданин РФ и подданный Швеции за госизмену

Мужчина 1978 года рождения раньше отбывал срок за разбой, после освобождения в 2002 году иммигрировал в Швецию и получил гражданство этой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Что сказали военн...
- США незаконно аре...
- Запад поменял рит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым