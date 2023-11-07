Моргенштерн* готов выступить на Донбассе ради возвращения домой

александр муравьев

Какой идиот придумал "отмазывать" предателей путём выступлений на Донбассе. Есть достойные люди. Да и для того чтобы там выступать надо заслужить а не грехи "отпевать". Пускай за границей и живёт. Одна рожа чего стоит. Обколотый, наглый. Мерзота.