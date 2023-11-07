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Моргенштерн* готов выступить на Донбассе ради возвращения домой

Моргенштерн* готов выступить на Донбассе ради возвращения домой

Рэпер признался, что очень скучает по России.Pr Scr youtube.com/@sobchak--> Рэпер Алишер Моргенштерн (иноагент) признался, что очень скучает по Родине и готов на многое, чтобы вернуться.

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Комментарии
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Алекс Сэм
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1 д.
александр муравьев
Какой идиот придумал &quot;отмазывать&quot; предателей путём выступлений на Донбассе. Есть достойные люди. Да и для того чтобы там выступать надо заслужить а не грехи &quot;отпевать&quot;. Пускай за границей и живёт. Одна рожа чего стоит. Обколотый, наглый. Мерзота.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
А кому его идиотские песенки на Донбассе нужны?
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1 д.

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