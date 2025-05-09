Но кому нужна правда, в самом-то деле

Жил-был такой Альфред Цех - 12-летний мальчик из немецкой деревни Гольденау. 20 марта 1945 года Гитлер наградил этого ребёнка Железным крестом II-го класса: за то, что тот вывез на телеге своего отца в тыл 12 немецких солдат, раненых разрывом снаряда.