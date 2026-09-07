Berliner Zeitung: визит Уиткоффа в Киев совпал с кризисом вокруг Зеленского

Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Киев совпал с углублением внутриполитического кризиса Владимира Зеленского.
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