Лучший игрок Шинника в первой части сезона выбрал, куда PARI пожертвует 500 тысяч рублей

Вместе с ярославским «Шинником» PARI организовали совместную благотворительную акцию. Полузащитник Дмитрий Самойлов, признанный болельщиками лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил право выбрать фонд, в который PARI пожертвует 500 000 рублей.
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