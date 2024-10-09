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На Украине приостановили бронирование от мобилизации до 15 ноября

На Украине приостановили бронирование от мобилизации до 15 ноября

Украинское правительство из-за недовольства президента Владимира Зеленского приостановило до 15 ноября действие положений, касающихся новых критериев для предприятий ОПК, которые могли давать своим сотрудникам «бронь» от мобилизации.

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