Происшествия

10 подписчиков

В Астраханской области местная жительница признана виновной в гибели двух детей в результате пожара

Собранные следственными органами СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 24-летней местной жительницы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх