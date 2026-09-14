Происшествия
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Происшествия

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В Красноярском крае полицейские, спасатели и волонтеры нашли пропавших в лесу грибников с помощью беспилотника

В Лесосибирске мужчина и женщина поехали за грибами на автомобиле и попали в ловушку – их машина застряла.

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