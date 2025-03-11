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Атака дронов на Москву: прокуроры на контроле над помощью пострадавшим

Атака дронов на Москву: прокуроры на контроле над помощью пострадавшим

В Московской области прокуратура контролирует соблюдение прав и оказание помощи пострадавшим после атаки дронов.

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