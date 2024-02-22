Sky News: в Британии спикеру Палаты общин грозит вотум недоверия

Уже 33 депутата от правящей Консервативной партии и Шотландской национальной партии британского парламента заявили об утрате доверия к спикеру Палаты общин Линдси Хойлу из-за скандала при голосовании о перемирии в секторе Газа.
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