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Средства ПВО сбили за ночь 629 беспилотников над регионами

Средства ПВО сбили за ночь 629 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Россией 629 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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