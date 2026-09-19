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«Не знаешь — не бери»: эксперт — о главных ошибках грибников, поиске грибов с ИИ и правилах «тихой охоты»

«Не знаешь — не бери»: эксперт — о главных ошибках грибников, поиске грибов с ИИ и правилах «тихой охоты»

Сентябрь — разгар сезона тихой охоты. Любители грибов отправляются в лес за урожаем, однако сбор требует не только опыта, но и внимательности, ведь ошибка при определении вида может стоить здоровья и даже жизни.

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