Движение поездов на участке Октябрьской ж/д восстановили после схода пяти вагонов

Восстановительные работы завершили к 18:00 25 февраля. Движение пригородных поездов на участке Каменогорск — Хийтола Октябрьской железной дороги восстановили после схода пяти вагонов маневрового состава у станции Боровинка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии